Πάτρα: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Τραγική εξέλιξη είχε μια γαμήλια εκδήλωση στην Πάτρα, με ένα δυσάρεστο περιστατικό να σημειώνεται τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το flamis.gr, ενώ το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του χόρευαν, σηκώθηκε και ο παππούς της νύφης ηλικίας 85 ετών για να χορέψει, τιμώντας την εγγονή του που ντύθηκε νύφη. Όμως, όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκουραστεί, κατέρρευσε.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.