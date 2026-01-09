Πάτρα: Απολογούνται οι 4 κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Σκληρές εικόνες μέσα από το κλαμπ

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας και αποτυπώνουν καρέ-καρέ την άγρια επίθεση που δέχθηκε 30χρονος Ρομά μέσα σε κλαμπ στην Πάτρα, επίθεση που τελικά του στοίχισε τη ζωή.

Σήμερα το πρωί θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας 5/1 στην Ασφάλεια Πατρών για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4/1.

Πρόκειται για δύο δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και έναν 29χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη στο νυχτερινό κέντρο. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Επίσης, εντός της ημέρας απολογείται και ο 26χρονος κατηγορούμενους, που παραδόθηκε χθες Πέμπτη στην Αστυνομία. Ο ίδιος παρουσιάστηκε χθες στον εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί.

Οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε από παρεξήγηση μεταξύ της παρέας του θύματος και υπαλλήλων του μπαρ, κάνοντας λόγο για μαχαίρι που έβγαλε άτομο από την παρεα του 30χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους, με τον 26χρονο να θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.

Σοκάρουν οι εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Εν τω μεταξύ, το βιντεοληπτικό υλικό, που βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, αποκαλύπτει τη σκληρότητα και την ένταση των χτυπημάτων, με τους δράστες να μην δείχνουν κανένα έλεος.

Σύμφωνα με τις εικόνες, ο 30χρονος αρχικά ρίχνεται στο έδαφος από ομάδα ατόμων. Ένας από τους δράστες τον χτυπά επανειλημμένα, με σκαμπό στο κεφάλι και το σώμα, ενώ ταυτόχρονα άλλος άνδρας, φορώντας λευκά αθλητικά παπούτσια, τον κλωτσά με μανία στο κεφάλι εννέα φορές.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας έξι παιδιών, παραμένει ακίνητος στο πάτωμα, την ώρα που οι δράστες αποχωρούν και συνεχίζουν να ξυλοκοπούν ακόμη ένα άτομο κοντά στην έξοδο του καταστήματος.