Πάτρα: Ανεστάλη δρομολόγιο συρμού λόγω της φωτιάς κοντά σε σταθμό – Με λεωφορεία στον τελικό τους προορισμό οι επιβάτες
Σταδιακή η αποκατάσταση της κυκλοφορίας
Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής στην Πάτρα και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.
Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο -Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.
Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.
Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.
