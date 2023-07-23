Σε μία ακόμα σύλληψη χειριστή προχώρησαν οι Αρχές για την κατάρρευση της γέφυρας στην Πάτρα, με αποτέλεσμα οι συλλήψεις να φτάσουν τις 4.

Αρχικά είχαν συλλάβει τρία άτομα συγκεκριμένα τον υπεύθυνο του έργου και δύο χειριστές, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται καθώς τραυματίστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι από την κατάρρευση της γέφυρας στην Πάτρα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ακόμη 12, ωστόσο παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΑΒΑΞ ΑΕ:

«Η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί ότι σήμερα Κυριακή 23/7/23 στο 206 χλμ της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες κατεδάφισης γέφυρας (φορέας κατεύθυνσης προς Πάτρα).

Μετά τη διακοπή των εργασιών και παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και τα μέτρα που είχαν ληφθεί, στο χώρο βρέθηκαν άτομα μη έχοντα εργασία τα οποία τραυματίστηκαν (ένα από τα οποία θανάσιμα) από τμήματα της γέφυρας που κατέρρευσαν.

H Εταιρεία από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται στενά με τις αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης του συμβάντος.

Η ΑΒΑΞ ΑΕ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στους οικείους του θανόντα και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

