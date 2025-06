Πέθανε ο θρύλος της μουσικής Vince Hill, σε ηλικία 86 ετών, ο οποίος έγινε γνωστός για την ηχογράφηση του Edelweiss.

Ο Vince Hill «έφυγε» στο σπίτι του, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, που μετέδωσε η Daily Mail, ενώ οι κοντινοί του δήλωση στον λογαριασμό του στο Twitter, επιβεβαιώνοντας τη θλιβερή είδηση του θανάτου του και εκθειάζοντας τη “μουσική του κληρονομιά”.

“Δυστυχώς πρέπει να μοιραστούμε νέα που κανείς μας δεν θέλει να ακούσει. Λυπούμαστε πολύ που πρέπει να σας πούμε ότι ο Vince μας άφησε. “Έφυγε” ειρηνικά στο σπίτι του αφού δημιούργησε μια μουσική κληρονομιά. Οι μελωδίες του θα παραμείνουν για πάντα στις καρδιές μας” ανέφερε η οικογένειά του.

Sadly we have to share news none of us want to hear

We're very sorry to have to tell you Vince has left us

He passed peacefully at home

Vince created a musical legacy…

His tunes will remain forever in our hearts

Here's to you V… you bloody legend xxx

#VinceHill #Legend pic.twitter.com/f4kHr93taB