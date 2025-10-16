Πάρνηθα: Ελάφι βούτηξε στη λίμνη Μπελέτσι για να ξεφύγει από αγέλη λύκων (Βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (16/10) στην Πάρνηθα, όπου ένα ελάφι βούτηξε στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται το ελάφι που καταδιώκεται από τους λύκους να πέφτει στα νερά της λίμνης ώστε να γλυτώσει, ενώ οι λύκοι το περιμένουν απέξω.

Ωστόσο προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι κατοικημένη περιοχή, καθώς βρίσκεται δίπλα η Ιπποκράτειος Πολιτεία, ενώ στο σημείο υπάρχει διαρκώς κόσμος από περιπατητές αλλά και οικογένειες που πηγαίνουν κοντινές εκδρομές.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες μία αγέλη λύκων είχε επιτεθεί σε αδέσποτο στο Μενίδι και το είχε σκοτώσει.