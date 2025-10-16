Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Ελάφι βούτηξε στη λίμνη Μπελέτσι για να ξεφύγει από αγέλη λύκων (Βίντεο)

Το περιστατικό σημειώθηκε πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή

Πάρνηθα: Ελάφι βούτηξε στη λίμνη Μπελέτσι για να ξεφύγει από αγέλη λύκων (Βίντεο)
Πηγή: Glomex
DEBATER NEWSROOM

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (16/10) στην Πάρνηθα, όπου ένα ελάφι βούτηξε στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται το ελάφι που καταδιώκεται από τους λύκους να πέφτει στα νερά της λίμνης ώστε να γλυτώσει, ενώ οι λύκοι το περιμένουν απέξω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι κατοικημένη περιοχή, καθώς βρίσκεται δίπλα η Ιπποκράτειος Πολιτεία, ενώ στο σημείο υπάρχει διαρκώς κόσμος από περιπατητές αλλά και οικογένειες που πηγαίνουν κοντινές εκδρομές.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες μία αγέλη λύκων είχε επιτεθεί σε αδέσποτο στο Μενίδι και το είχε σκοτώσει.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ