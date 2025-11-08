Παράταση προφυλάκισης για τον Νίκο Ρωμανό – Θα παραμείνει στη φυλακή για 6 ακόμη μήνες

Ο Νίκος Ρωμανός θα παραμείνει προφυλακισμένος για τους επόμενους 6 μήνες, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους στην υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα-γιάφκα στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.

Παρά την εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, που πρότεινε μετατροπή της κράτησης σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, το Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της προφυλάκισης για ακόμη 6 μήνες.

Ο Νίκος Ρωμανός είχε εμπλακεί στην υπόθεση, καθώς δαχτυλικά του αποτυπώματα βρέθηκαν πάνω σε σακούλα που περιείχε όπλο, κατά τις έρευνες των αρχών στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως γιάφκα.