Παραιτήθηκε ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μετά το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών – Ποιος αναλαμβάνει

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα Τετάρτη 14/1 στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, μετά το φιάσκο με το FIR Αθηνών την Κυριακή 4/1, που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η παραίτηση του κ. Σαουνάτσου έγινε δεκτή από τον υπουργό και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς. Παράλληλα, θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, την απομάκρυνση του διοικητή της ΥΠΑ, Γιώργου Σαουνάτσου, ζήτησε o υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, υπό το βάρος του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης για το πολύωρο μπλακ άουτ.

Σύμφωνα με το οποίο το εκτεταμένο μπλακ άουτ επικοινωνιών δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή εξωτερική παρεμβολή, αλλά από τη δυσλειτουργία παλαιάς τεχνολογίας συστημάτων που δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές τους και δεν διαθέτουν σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και διάγνωσης βλαβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Γιώργο Σαουνάτσο θα διαδεχθεί ο Γιώργος Βαγενάς, αντιπτέραρχος με διακεκριμένη καριέρα στην Πολεμική Αεροπορία.

Το Βιογραφικό σημείωμα του Γιώργου Βαγενά

Ο κ. Γεώργιος Βαγενάς είναι Αντιπτέραρχος ε.α. με 39 έτη (1981-2020) διακεκριμένης σταδιοδρομίας στην Πολεμική Αεροπορία.

Πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στην ανώτατη ηγεσία και διοίκηση, έχοντας υπηρετήσει σε πλήθος κρίσιμων επιτελικών θέσεων και επιχειρησιακών μονάδων. Διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση ηγετικών ρόλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στους τομείς της αεράμυνας, της αμυντικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων.

Είναι εξαιρετικά ικανός στη συνεργασία με πολλαπλούς φορείς, στην καθοδήγηση επαγγελματικών ομάδων και στην επίτευξη στρατηγικών στόχων μέσω αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης πόρων.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων (1985), κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Surrey (2009). Επιπλέον, από το 2021 είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP) από το Project Management Institute (PMI).

Από τον Μάρτιο του 2024, εκτελεί χρέη Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με αρμοδιότητα την Αεροναυτιλία.

Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα, είναι έγγαμος και πατέρας μίας κόρης.

Δήμας: Τα συστήματα της ΥΠΑ είναι παλαιά, αλλά λειτουργικά

Περιστατικό «χαμηλής διακινδύνευσης» χαρακτήρισε το πολύωρο μπλάκ άουτ των συστημάτων ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας νωρίτερα ο Χρίστος Δήμας, υποστηρίζοντας ότι δεν κινδύνευσε καμία από τις πτήσεις που εκείνη την ώρα βρίσκονταν εντός του ελληνικού FIR.

Ο κ. Δήμας αν και παραδέχθηκε, μιλώντας στη Βουλή, ότι τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι «παλαιά» και εμφανίζουν προβλήματα «χωρητικότητας» έσπευσε να διευκρινίσει ότι «είναι λειτουργικά».

«Ο διοικητής για την κυβερνοασφάλεια είπε ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας. Ο Πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας λέει ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει στην συνέχεια: «Τα συστήματα είναι παλαιά, πολλών χρόνων. Όλοι συμφωνούν όμως ότι είναι λειτουργικά. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα χωρητικότητας. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που θεωρείται δίδυμο με το αεροδρόμιο “ Ελ. Βενιζέλος” έχει πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το θέμα λοιπόν είναι θέμα χωρητικότητας».

Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι σε συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurocontrol υλοποιείται «ολιστικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων. Στελεχώνουνε διαρκώς την Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενώ πρόσφατα συμφωνήσαμε να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου το Eurocontrol». Παράλληλα, είπε ότι θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων με στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα: “Καταδεικνύει διοικητικό αλαλούμ”

Για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών καταγγελιών τους για «απαρχαιωμένο εξοπλισμό» χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας κάνουν λόγο οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σχολιάζοντας το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, τονίζοντας πως «η κατάντια της ΥΠΑ φάνηκε για άλλη μία φορά».

Σύμφωνα με τους Ελεγκτές, η παράθεση του ιστορικού των γεγονότων αποτυπώνει με σαφήνεια τις συνθήκες έντονης πίεσης υπό τις οποίες εργάστηκαν οι βάρδιες το πρωί του συμβάντος, καθώς και το διοικητικό αλαλούμ που επικράτησε.

Όπως τονίζουν, η ίδια η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

«Το πόρισμα καταδεικνύει ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ, πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας και ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων στελεχών της Διοίκησης.

Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι η απόφαση επιβολής του zero rate ήταν αυτή που απέτρεψε μια ενδεχομένως πολύ χειρότερη εξέλιξη του σοβαρότατου περιστατικού της 4/1/2026. Το πόρισμα που δόθηκε στην δημοσιότητα αναφέρει ότι είναι αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός της αιτίας του συμβάντος, το οποίο μπορεί να προκλήθηκε από «πληθώρα λόγων». Το προαναφερθέν σε συνδυασμό με την ευθεία αναφορά στο γεγονός ότι δεν υπάρχει «δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας» για το σύστημα επικοινωνιών φωνής που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η παροχή Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στο ΚΕΠΑΘΜ στο 100% των ονομαστικών χωρητικοτήτων και πρέπει άμεσα να γίνει εκτίμηση ασφάλειας (safety assessment), όπως επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Καθίσταται πλέον ολοφάνερο ότι δεν μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση της κυκλοφορίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο» αναφέρεται στην ανακοίνωσή της ΕΕΕΚΕ. Κατηγορούν τη διοίκηση της ΥΠΑ για «εγκληματική επιμονή» στη διατήρηση των χωρητικοτήτων στο 100% συμπληρώνοντας πως επιβάλλεται η μείωσή τους άμεσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.

Οι Ελεγκτές επαναφέρουν το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εγκατάσταση των νέων πομποδεκτών VHF, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες διοικητικές αστοχίες, ο εξοπλισμός θα είχε ήδη παραληφθεί και το περιστατικό ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί. Με βάση τα παραπάνω, ζητούν άμεση πολιτική παρέμβαση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να μειωθούν οι χωρητικότητες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων. «Το πόρισμα καταδεικνύει σοβαρότατες διοικητικές ευθύνες οι οποίες έχουν ονοματεπώνυμο. Καλούμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να μην γίνει συνένοχος της Διοίκησης και να παρέμβει άμεσα ώστε να προστατεύσει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και πρωτίστως το επιβατικό κοινό», καταλήγει η ΕΕΕΚΕ.