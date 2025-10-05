Πάνος Ρούτσι: “Αν αφήσει την τελευταία του πνοή θα ευθύνονται οι πολιτικοί – Δεν καλέσαμε τον Μπισμπίκη” λέει η σύζυγός του Μιρέλα

Στους πολιτικούς επέρριψε τις ευθύνες η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλλα, σε περίπτωση που ο σύζυγός της χάσει τη ζωή του από την απεργία πείνας που συνεχίζει για 21η μέρα.

Συγκεκρίμενα, η σύζυγός του ανέφερε: «Δεν θέλω να έρθει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Δεν θέλω να έρθει ούτε στο ένα μέτρο. Αν ο σύζυγός μου αφήσει την τελευταία του πνοή θα ευθύνονται οι πολιτικοί. Θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Είναι ηθικό και ιερό δικαίωμά μας να μάθουμε πως πέθανε το παιδί μας. Ο κόσμος ζει τον πόνο μας κάθε μέρα και μας λέει πόσο μας νιώθει. Αυτός ο αγώνας είναι όλων μας. Ο πόνος ενεργοποίησε και τον θύμο. Ο κόσμος είναι θυμωμένος και εξοργισμένος με την αδικία. Μας έχουν χαρακτήρισει τόσο χυδαία και άδικα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντί ο κ. Γεωργιάδης, αφού νοιάζεται τόσο πολύ για την υγεία του συζύγου μου, αντί να πάρει τον κ. Μητσοτάκη και να τον ενημερώσει γιατί προφανώς ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ενημερωμένος ότι 21 μέρες έξω από τη Βουλή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χωρίς τροφή και ζητάει το αυτονόητο… δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, είναι κάπου κρυμμένος. Προφανώς ο πρωθυπουργός του ‘δεν ξέρω, δεν γνωρίζω’ ίσως και τώρα δεν είναι ενημερωμένος. Ας τον πάρει ο κ. Γεωργιάδης να τον ενημερώσει για να δοθεί αυτή η εντολή να μας δώσουν τις τοξικολογικές εξετάσεις», είπε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.

Στην ερώτηση αν νιώθουν την κυβέρνηση απέναντί τους, η Μιρέλα Ρούτσι απαντά: «Από την πρώτη στιγμή τους νιώθουμε απέναντί μας, από την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί μπαζώσανε όλο τον χώρο, αλλοιώσαν τα στοιχεία, πέταξαν ό,τι έχει απομείνει από τα παιδιά μας ‘λίγο παραπέρα’ όπως εκφράστηκαν μερικοί. Εννοείται τους νιώθουμε απέναντί μας».

Εξηγώντας την απόφαση για την απεργία πείνας του συζύγου της, λέει: «Ο σύζυγός μου ήθελε να κατέβει Αθήνα, έτσι μου είπε εμένα, επειδή ήθελε κάποιες μέρες μόνος του, κάτι είχε σκεφτεί να κάνει, δεν ήθελε να μου το πει. Μετά το έμαθα αυτό, δεν το είπε σε κανέναν. (…) Εκείνη τη Δευτέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί με παίρνει τηλέφωνο μία φίλη και μου λέει πώς είσαι, τι κάνεις; Λέει ο Πάνος, λέω καλά. Μου λέει ο Πάνος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και κάνει απεργία πείνας και δίψας. Έπαθα σοκ».

«Το πρώτο πράγμα που έκανα, κάλεσα τον άντρα μου, δεν το σήκωσε, ανησύχησα πάρα πολύ, το δεύτερο άτομο που κάλεσα ήταν η κα Κωνσταντοπούλου, με πήρε μετά από δύο λεπτά και πήγα να της το πω και μου λέει Μιρέλα μου μόλις το έμαθα, μόλις τώρα ήμουν στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη γιατί και εγώ το έμαθα και κατέβηκα αμέσως να τον δω, του είπα όπως ήρθες να σταματήσει αυτό, να μην το κάνει, να τα μαζέψει και να φύγουμε, δεν υπάρχει λόγος. Έκανε μεγάλες προσπάθειες να τον σταματήσει, ήταν αποφασισμένος», σημειώνει.

«Μετά το τηλέφωνο με την κα Ζωή πήρα ξανά τον Παναγιώτη, το σήκωσε και μου είπε ότι είναι αποφασισμένος. Προσπάθησα πάρα πολύ», λέει η ίδια.

Μέσα σε όλα, η Μιρέλα Ρούτσι ρωτήθηκε και αν καλούν επώνυμους εκεί που βρίσκεται ο σύζυγός της προκειμένου να πάρει μεγαλύτερη προβολή το θέμα, φέρνοντας το παράδειγμα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή, μιας και ο ηθοποιός σε δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε δίπλα στον Πάνο Ρούτσι ύστερα από δικό του κάλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όχι. Κατηγορηματικά όχι» είπε αρχικά η Μιρέλα Ρούτσι.

«Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί. Δε γνώριζα ότι θα πάει» πρόσθεσε στη συνέχεια η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να τον είχε καλέσει ο σύζυγός της με εκείνη να απαντά, «Δε νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».