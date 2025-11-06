Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Στους δρόμους δάσκαλοι και μαθητές

Μεγάλα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια θα λάβουν σήμερα (6/11) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με μαθητές και εκπαιδευτικούς να διαμαρτύρονται για τα προβλήματα στα σχολεία.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Για τον λόγο αυτόν, η ΟΛΜΕ (καθηγητές) και η ΔΟΕ (δάσκαλοι) έχουν κηρύξει τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας (11:00-14:00) και καλούν τους εκπαιδευτικούς σε συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια.

Τα αιτήματα

Να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά.

Να λειτουργήσει το σχολείο με όρους παιδαγωγικούς και να μην καθορίζεται από ασφυκτικά συστήματα μηχανιστικών εξετάσεων που λειτουργούν με όρους αποκλεισμού και εξουθένωσης.

Να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και να πραγματοποιηθούν μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης.

Να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση για την κτηριακή συντήρηση και αποκατάσταση, καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους.

Να σταματήσουν τώρα οι πιέσεις και οι απειλές της διοίκησης ενάντια σε συναδέλφους/-ισσες που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή.

Να σταματήσει η παιδαγωγικά απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις συνεχείς και χωρίς σταματημό «καινοτόμες δράσεις» εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.

Από την πλευρά του, το Συντονιστικό Μαθητών της Αθήνας λέει «όχι» στις τριπλές Πανελλαδικές (Εθνικό Απολυτήριο) .λέγοντας χαρακτηριστικά «τριπλές τις θέλετε τις Πανελλαδικές για να μας τα παίρνετε από όλες τις μεριές».

Επίσης, ζητούν να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις των σχολείων και να συμπληρωθούν όλα τα κενά, σύγχρονα σχολεία και υποδομές, λεωφορεία για τη μετακίνησή τους.

Κινητοποιήσεις και στο ΕΜΠ

Οι φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν, την Παρασκευή (07/11), κινητοποίηση στην Πρυτανεία ενάντια στις πειθαρχικές διώξεις φοιτητών. Ταυτόχρονα, προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ζητώντας να μην γίνουν οι διαγραφές για όσους ξεπέρασαν το ανώτατο όριο φοίτησης.