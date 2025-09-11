Ο υποπύραρχος που ευχαρίστησε η Φον ντερ Λάιεν «Ήταν μια στιγμή αναγνώρισης για τη χώρα μας και για όλους τους Έλληνες πυροσβέστες»

Ο υποπύραρχος Νικόλαος Παΐσιος, ένας από τους Έλληνες πυροσβέστες που ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη συνεισφορά τους στις πυρκαγιές στην Ευρώπη, μίλησε την Πέμπτη (11/9/2025) στον ΣΚΑΪ για τις εμπειρίες του και τη σημασία αυτής της τιμητικής αναγνώρισης.

«Ήταν μια στιγμή αναγνώρισης για τη χώρα μας, το Πυροσβεστικό Σώμα και όλους τους Έλληνες πυροσβέστες, οι οποίοι θυσιάζουν κάθε χρόνο πολύτιμο χρόνο από τις οικογένειές τους για να προσφέρουν στη χώρα και στους συμπολίτες τους», τόνισε ο υποπύραρχος, που βρέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο όταν η Φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε τους Έλληνες πυροσβέστες.

Ερωτηθείς για το αν οι αποστολές στην Ισπανία ή στην Κύπρο ήταν δυσκολότερες, απάντησε ότι και οι δύο χαρακτηρίζονται από τις ίδιες μεσογειακές συνθήκες —ξηρή ατμόσφαιρα, χαμηλή σχετική υγρασία, θυελλώδεις ανέμους και πυκνή βλάστηση— που καθιστούν τις φωτιές ιδιαίτερα επικίνδυνες και με ταχεία εξάπλωση. Όπως είπε, στην Ισπανία η ελληνική αποστολή επιχείρησε για πέντε ημέρες.

Ο 28χρονος πυροσβέστης εξέφρασε την αγάπη του για το επάγγελμα: «Βεβαίως και μου αρέσει. Είχα την τύχη στα πρώτα βήματά μου στο Πυροσβεστικό Σώμα να γνωρίσω ανθρώπους με πάθος για αυτή τη δουλειά, οι οποίοι μου μετέδωσαν αυτό το πάθος». Όσο για την οικογένειά του, ανέφερε: «Ανησυχούν όπως είναι φυσιολογικό, αλλά πλέον υπάρχει μια συνήθεια. Έχουν συνηθίσει δηλαδή και πάνω απ’ όλα προσέχουμε την ασφάλειά μας και κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (10/9/2025), στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους πυροσβέστες της Ευρώπης, κάνοντας ειδική μνεία στην ομάδα 20 Ελλήνων δασοφυλάκων. Ο Νικόλαος Παΐσιος ήταν ένας από αυτούς και καταχειροκροτήθηκε από τους ευρωβουλευτές. «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε σήμερα έναν από αυτούς τους ήρωες», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν. «Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ευχαριστούμε εσάς και την ομάδα των Ευρωπαίων ηρώων για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία».