Νίσυρος: «Θα τα πω όλα στο δικαστήριο» – Τι υποστηρίζει ο 63χρονος φύλακας

«Αρνούμαι κάθε κατηγορία για όσα προσάπτουν, ότι έχω να πω, θα το πω στο δικαστήριο», δήλωσε στους αστυνομικούς της Κω, όπου κρατείται, ο 63χρονος φύλακας του μουσείο της Νισύρου που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Ο Γ.Ν., με καταγωγή από το Ηράκλειο της Κρήτης, οδηγήθηκε στο τμήμα ασφαλείας Κω προκειμένου να καταθέσει για την πολύκροτη υπόθεση που έχει αναστατώσει τους κατοίκους του νησιού. Στο πλαίσιο της έρευνας οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει ένα tablet το οποίο έχει σταλεί για εξέταση στην διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να εντοπιστεί το επίμαχο πορνογραφικό υλικό, το οποίο καταγγέλθηκε πως έδειχνε σε ένα 12χρονο αγόρι. Οι καταθέσεις του πατέρα του παιδιού, όπως και του ανήλικου, ελήφθησαν το πρωί της 16ης Απριλίου παρουσία ψυχολόγου.

Ο φερόμενος ως δράστης, μετά τον σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη για τις πράξεις του, παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα Νισύρου για λόγους ασφαλείας και εν συνεχεία οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κω.

Μετά την γνωστοποίηση της υπόθεσης, ακόμη 6 ανήλικα παιδιά ανέφεραν για «περίεργες» συμπεριφορές τον 63χρονο φύλακα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει κάποια επίσημη καταγγελία στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο πατέρας του ανηλίκου διέμενε παράνομα στην χώρα μας, καθώς σε βάρος του ίσχυε σε το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου έως το 2025 έπειτα από εκτέλεση απόφασης απέλασης το 2020 από την Ζάκυνθο, καθώς στερούταν ταξιδιωτικά έγγραφα.

