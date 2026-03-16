Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους τρεις Τούρκους για τους πυροβολισμούς

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι κατηγορούμενοι για τις απολογίες τους

Νέα Μάκρη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους τρεις Τούρκους για τους πυροβολισμούς
Αντιμέτωποι με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν χθες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με περιστατικό πυροβολισμών στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σε βάρος των τριών αλλοδαπών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι κατηγορούμενοι για τις απολογίες τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, οι τρεις δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο είχαν εντοπιστεί επτά κάλυκες ενώ το όχημα που είχε δεχθεί τις σφαίρες εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στον Διόνυσο.

