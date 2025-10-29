Ναύπλιο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του θανατηφόρου ξυλοδαρμού του 52χρονου

Τραγική κατάληξη είχε για έναν 52χρονο άνδρα στο Ναύπλιο ο ξυλοδαρμός που υπέστη το 2024 με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή μετά από αρκετούς μήνες νοσηλείας.

Όλα είχαν συμβεί έξω από γνωστό μπαρ της περιοχής. Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφεραι ο καβγάς που άρχισε από ασήμαντη αφορμή και εξελίχθηκε σε μία άγρια επίθεση. Ο 52χρονος άνδρας είχε βγει για να διασκεδάσει μαζί με την 40χρονη φίλη του και ήρθε στα χέρια με δύο άνδρες. Οι δράστες τον χτύπησαν με μανία στο πρόσωπο και το σώμα, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει αναίσθητος στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 40χρονη που τον συνόδευε προσπάθησε να ζητήσει τον λόγο, όμως ένας από τους άνδρες τη χτύπησε και την έριξε κάτω. Δευτερόλεπτα αργότερα, οι θαμώνες αντιλήφθηκαν τη σοβαρή καράσταση του 52χρονου, ενώ μια γυναίκα από το εσωτερικό του καταστήμαυος ακούγεται να φωνάζει έντρομη.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κι εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί σοβαρό τραύμα με τρύπα 5 εκατοστών στο κρανίο. Παρέμεινε διασωληνωμένος επικοινωνώντας μόνο με νοήματα, και πριν καταλήξει κατέθεσε μήνυση κατά των δύο ανδρών, της 40χρονης φίλης του και του ιδιοκτήτη του μπαρ, τους οποίους θεωρούσε ηθικούς αυτουργούς.

Σύμφωνα με το MEGA και την εκπομπή «Live News» ο 52χρονος και η φίλη του είχαν προηγουμένως διαφωνήσει για το πού θα συνέχιζαν τη βραδιά τους.

Η 40χρονη γυναίκα φέρεται να ήθελε να πάει στο συγκεκριμένο μπαρ, παρά το γεγονός ότι είχε επαγγελματικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του. Ο 52χρονος αρχικά διαφώνησε, όμως τελικά κατέληξαν στο μαγαζί. Μία απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία.