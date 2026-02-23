Μπραντ Πιτ: Η σκηνή από τα γυρίσματα στην Ύδρα με την τεχνητή βροχή – Δείτε το σχετικό βίντεο

Το νησί της Ύδρας και οι επισκέπτες τους ακολουθούν την “σκιά” του Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα της νέας του ταινίας που διεξάγονται στο νησί του Αργοσαρωνικού.

Μάλιστα, σήμερα στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας τοποθετήθηκαν μηχανήματα τεχνικής βροχής για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Το συνεργείο δοκίμασε τα συστήματα τεχνητής βροχής για τις ανάγκες των εν λόγω σκηνώνμε τον κασκαντέρ του ηθοποιού να βρίσκεται στο σημείο για τις πρόβες όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

Επίσης, μαζί με τον διάσημο σταρ βρίσκονται στο νησί και σωσίες του, ενώ δεκάδες ντόπιοι συμμετέχουν στην ταινία ως κομπάρσοι.