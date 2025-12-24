Μπλόκα αγροτών: Απίστευτες εικόνες ταλαιπωρίας για τους εκδρομείς – “Στο Κάστρο ψάχναμε ιδιοκτήτες τρακτέρ για να δώσουμε δεύτερη λωρίδα” λέει η Δημογλίδου

Για τις σκηνές ταλαιπωρίας που εκτυλίχθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών μίλησε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ασκώντας κριτική στην στάση ορισμένων μπλόκων που δεν βοήθησαν το έργο της Τροχαίας.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (24/12) στο MEGA για την κατάσταση στα Μάλγαρα όπου, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, «ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά των αγροτών στο μπλόκο. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν από τον διοικητή της τροχαίας ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 λωρίδες σε κάθε ρεύμα, απομάκρυναν τα τροχαία και καθαρίστηκε ο δρόμος ώστε να ανοίξει στις 11 το πρωί χθες», ενώ πρόσθεσε ότι «δυστυχώς δεν το είδαμε στα άλλα μπλόκα. Έπρεπε να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες πολίτες ώστε να δώσουν το απόγευμα δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό».

Παράλληλα υποστήριξε ότι αρκετοί τροχονόμοι κινδύνευσαν να τραυματιστούν την ώρα που προσπαθούσαν να διευθετήσουν την κυκλοφορία.

«Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι κινδύνευσαν να παρασυρθούν από οδηγούς που ήταν ταλαιπωρημένοι; Στο Κάστρο ψάχναμε 15 άτομα για να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους για να δώσουμε και δεύτερη λωρίδα στην κυκλοφορία».

Όπως είπε «μετά τις 6 το απόγευμα αποφάσισαν να ακούσουν την αστυνομία. Μέχρι τότε δεν δέχονταν να δώσουν περισσότερες λωρίδες, μόνο τη ΛΕΑ. Έχει να κάνει με το πόσο θέλεις να εξυπηρετήσεις τους πολίτες. Στα περισσότερα μπλόκα είχαμε αυτό το πρόβλημα»

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ εξήγησε, επίσης, ότι «στην εθνική οδό δεν γίνεται να κυκλοφορεί δρόμος από μια λωρίδα κυκλοφορίας» καθώς και ότι «όταν γίνονται έργα υπάρχει μέριμνα ώστε ανά κάποια μέτρα υπάρχει έξοδος. Είχαμε εικόνες αστυνομικών να παρακαλούν αγρότες να μετακινήσουν τρακτέρ».