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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα έκρηξη στη Motor Oil: Στο Θριάσιο δύο τραυματίες – Ο ένας θα διασωληνωθεί

Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο πολυτραυματίες περίπου 50 ετών.

Νέα έκρηξη στη Motor Oil: Στο Θριάσιο δύο τραυματίες – Ο ένας θα διασωληνωθεί
Οι εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:58

Νέα έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ηλικίας περίπου 50 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε αυτή τη φορά στο πάνω διυλιστήριο, ενώ οι δύο τραυματίες φέρονται να έχουν υποστεί πολλαπλά τραύματα.

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Στο Θριάσιο οι δύο τραυματίες – Ο ένας θα διασωληνωθεί

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου διακομίστηκαν οι δύο τραυματίες από τη νέα έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, με ασθενοφόρα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρουν κατάγματα και εγκαύματα, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο ένας εκ των δύο τραυματιών αναμένεται να διασωληνωθεί, γεγονός που υποδηλώνει τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η διακομιδή και των δύο στο Θριάσιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί για την περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση των τραυμάτων τους.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, ούτε η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού.

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