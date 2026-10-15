Motor Oil: Στο Θριάσιο οι δύο τραυματίες από το νέο ατύχημα – Εισαγγελική παρέμβαση και έρευνα για τις εργασίες συγκόλλησης

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρονται οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών του νέου εργατικού ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβένο, οι οποίοι φέρουν κατάγματα και εγκαύματα.

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Οι δύο τραυματίες είχαν αρχικά μεταφερθεί με ασθενοφόρα της Motor Oil στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, από όπου αναχώρησαν για το Θριάσιο, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία τους.

Δεν έχουν διασωληνωθεί οι δύο τραυματίες

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κανένας από τους δύο άνδρες δεν έχει διασωληνωθεί μέχρι στιγμής, ενώ το ιατρικό προσωπικό του Θριασίου αναμένει την άφιξή τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Παράλληλα, ακόμη δύο άτομα μετέβησαν με δικά τους μέσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου για προληπτικό έλεγχο.

Ο ένας ανέφερε πόνο στον αυχένα, ενώ ο δεύτερος φέρεται να σκόνταψε και να έπεσε την ώρα του περιστατικού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκε κάποιος τραυματισμός που να προκαλεί ανησυχία.

Εισαγγελική εντολή για αυτοψία και καταθέσεις

Την ίδια ώρα, ο αρμόδιος εισαγγελέας έδωσε εντολή στους αστυνομικούς να ενημερώσουν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, ζητήθηκε να εντοπιστεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που πραγματοποιούσε εργασίες συγκόλλησης και να ληφθούν καταθέσεις από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

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Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο συλλήψεων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι έχουν πραγματοποιηθεί.

Motor Oil: «Το περιστατικό προκλήθηκε πιθανότατα από εκτόνωση ατμού»

Σε έκτακτη ανακοίνωσή της, η Motor Oil διευκρινίζει ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

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Όπως αναφέρει η εταιρεία:

«Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα».

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλείται η εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες εξακολουθούν να διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Η Motor Oil ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλονται άμεσα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (shutdown) έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

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Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER είχε μεταδώσει νωρίτερα τις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό και τους δύο τραυματίες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.