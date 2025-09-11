Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Προφυλακιστέοι ο ηγούμενος και ακόμα πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

Συγκεκριμένα, τόσο ο ηγούμενος όσο και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ξεκίνησαν στις 11 το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Οι ρασοφόροι, που συνελήφθησαν στο Μοναστήρι για πώληση εικόνων και δύο ευαγγελίων έναντι 200.000 ευρώ, αρνούνται τις κατηγορίες.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηγούμενος δεν προσπάθησε να πουλήσει μόνο τα δύο Ευαγγέλια και τις 17 εικόνες, αλλά είχε βάλει στόχο να βγάλει στο σφυρί και ένα άγαλμα αμύθητης αξίας.

Πρόκειται για ένα μπρούτζινο άγαλμα ύψους περίπου 1.80 μέτρων της θεάς Αρτέμιδος το οποίο έχει κρύψει σε χωράφι γύρω από τη Μονή και σκόπευε να πουλήσει έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ηγούμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκανε την αποκάλυψη στους αστυνομικούς που εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές.

Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι το έχει κρύψει σε αγροτοδασική περιοχή γύρω από τη Μονή, με τις Αρχές να αναμένεται να αρχίσου έρευνες για να το εντοπίσουν.