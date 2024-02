Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τακτική εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook, στο κλείσιμο του μακροσκελούς κειμένου του, ανακοίνωσε ευχάριστα νέα για τους Έλληνες fans του βρετανικού συγκροτήματος Coldplay.

Υπενθυμίζεται πως η συναυλία των Coldplay είναι προγραμματισμένη για τις 8 και 9 Ιουνίου 2024 στο ΟΑΚΑ, ωστόσο μέχρι σήμερα ήταν στον “αέρα”, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που είχαν προκύψει στο στέγαστρο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως οι εργασίες αποκατάστασης προχωρούν και θα συνεχίσουν να προσχωρούν εντατικά, έτσι ώστε “από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου” να επιτραπεί η επαναλειτουργία του.

Συγκεκριμένα, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything’s not lost…When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους».

