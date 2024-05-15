Μύκονος: Χειροπέδες σε 27χρονο Πακιστανό για τη συμπλοκή με ένα νεκρό
Κατηγορείται για σοβαρό τραυματισμό ομοεθνή του
Σε μία σύλληψη προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο για την άγρια συμπλοκή σε strip club που είχε σαν αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και ένας ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Σύρου 27χρονος από το Πακιστάν.
Σημειώνεται πως αυτός είναι που τραυμάτισε σοβαρά τον ένα Πακιστανο όχι αυτός που αναζητούν οι αστυνομικοί για την ανθρωποκτονία.
