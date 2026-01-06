Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Ιερέας έριξε τον σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος – Δείτε το απίστευτο βίντεο

Μία παράδοση χρόνων τήρησε ο ιερέας στην Τριφυλία Μεσσηνίας

Μεσσηνία: Ιερέας έριξε τον σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος – Δείτε το απίστευτο βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Με έναν νέο και πρωτότυπο τρόπο διενεργήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων στην παραλία του Καλού Νερού, στην Τριφυλία Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με το tharrosnews, o ιερέας στην παραλία του Καλού Νερού αφού έδεσε το Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος, τον έριξε στη θάλασσα!

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο αποτυπώνοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τελέστηκε ο αγιασμός.

