Μεσσηνία: Ιερέας έριξε τον σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος – Δείτε το απίστευτο βίντεο
Μία παράδοση χρόνων τήρησε ο ιερέας στην Τριφυλία Μεσσηνίας
Με έναν νέο και πρωτότυπο τρόπο διενεργήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων στην παραλία του Καλού Νερού, στην Τριφυλία Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με το tharrosnews, o ιερέας στην παραλία του Καλού Νερού αφού έδεσε το Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος, τον έριξε στη θάλασσα!
Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο αποτυπώνοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τελέστηκε ο αγιασμός.
