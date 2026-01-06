Θεοφάνεια: Με λαμπρότητα ο αγιασμός των υδάτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσαλονίκη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Με λαμπρότητα και έντονο συμβολισμό για την Ορθοδοξία και τη δημόσια ζωή της χώρας τιμώνται σήμερα τα Θεοφάνεια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις σηματοδοτούν το τέλος του Δωδεκαημέρου και την εορτή της Βάπτισης του Χριστού, με τον καθαγιασμό των υδάτων να τελείται παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Πειραιάς

Στον Πειραιά, στις 11:00, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό των υδάτων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και άλλων εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας.

Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς πραγματοποιήθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Λόγω των εκδηλώσεων ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Αθήνα

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ενώ ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο αγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε επίσης στις 11:00, στον λιμένα της πόλης. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, καθώς και ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.

Στο Φανάρι ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Οι σημερινές εκδηλώσεις αποτελούν παράλληλα μια δημόσια υπενθύμιση της σημασίας των θρησκευτικών εορτών για την ελληνική κοινωνία και την παράδοση.

Με πρόγραμμα Κυριακής τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών, λόγω της εορτής των Θεοφανείων.

