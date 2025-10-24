Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Μεσολόγγι: Απίστευτο περιστατικό με ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας – Του επιτέθηκαν 10 άτομα

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας έκανε την καταγγελία

Μεσολόγγι: Απίστευτο περιστατικό με ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας – Του επιτέθηκαν 10 άτομα
ΠΗΓΗ: messolonghinews.gr
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου όταν ένας υπάλληλος καθαριότητας που “πάλευε” με τα νερά στο πλημμυρισμένο Μεσολόγγι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του δήμου Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβασης, ο εν λόγω υπάλληλος δέχθηκε επίθεση από 10 άτομα ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

