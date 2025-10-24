Μεσολόγγι: Απίστευτο περιστατικό με ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας – Του επιτέθηκαν 10 άτομα
Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας έκανε την καταγγελία
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου όταν ένας υπάλληλος καθαριότητας που “πάλευε” με τα νερά στο πλημμυρισμένο Μεσολόγγι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του δήμου Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβασης, ο εν λόγω υπάλληλος δέχθηκε επίθεση από 10 άτομα ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις