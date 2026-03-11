Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα – Οκτώ προσαγωγές και μία σύλληψη καταζητούμενου Τούρκου

Έρευνες σε πέντε σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα Τετάρτη 11/3 αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής από την επιχείρηση που έγινε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε σπίτια, έχουν προσαχθεί οκτώ άτομα και έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Τουρκίας.

Σε βάρος του Τούρκου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη, ενώ οι προσαχθέντες είναι τρεις Πακιστανοί, μία Ελληνίδα, ένας Ιρακινός και τρεις Τούρκοι.

Μετά το τέλος της αστυνομικής επιχείρησης θα ακολουθήσει νεότερη και πιο λεπτομερής ενημέρωση.

