Μαρούσι: Αγνοείται 21χρονος – Ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνιση του 21χρονου Μάνου Κακέπη που χάθηκε από το Μαρούσι.

Ειδικότερα, ο 21χρονος εξαφανίστηκε το Σάββατο (11/10) από το Μαρούσι. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα.

Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Κακέπης έχει ύψος 1,75μ., γαλανά μάτια, κοντά καστανά μαλλιά και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς, μπλε μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.