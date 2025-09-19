Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση του ιερέα που έβαλε φωτιά δίπλα σε βίλα επιχειρηματία

Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση του ιερέα που έβαλε φωτιά δίπλα σε βίλα επιχειρηματία στο Μαρκόπουλο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του ANT1 φαίνεται ο κληρικός να οδηγεί το μπλε αυτοκίνητο και κάποια στιγμή να σταματάει και να παίρνει κάτι χαρτιά στα χέρια του. Στη συνέχεια, κρύβεται πίσω από την πυκνή βλάστηση στις παρυφές του δρόμου και προσπαθεί να τα κάψει.

Αμέσως αποχωρεί από το σημείο προκειμένου να μην δώσει στόχο.

Μαρκόπουλο: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς

Πρόκειται για έναν 58χρονο ιερέα, ο οποίος ιερουργεί στους Αγίους Αναργύρους σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος όταν ρωτήθηκε γιατί έβαλε φωτιά στη δασική περιοχή κοντά στο σπίτι του επιχειρηματία, τόνισε ότι ήθελε να κάψει κάτι χαρτιά και ξεκίνησε η φωτιά.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε τι χαρτιά ήταν αυτά τόνισε ότι ήταν κάτι που δεν ήθελε να έχει στην κατοχή του και είχαν να κάνουν με το σκάνδαλο στη Μονή Σινά, ενώ ο ιερέας ήταν γραμματέας του ΙΣΚΕ πριν από 7 χρόνια. Τέλος, στην ερώτηση για το τι έκανε στο Μαρκόπουλο ο 58χρονος απάντησε ότι πήγε να κάνει μπάνιο.

Μαρκόπουλο: Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ

Ο ιερέας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 €.