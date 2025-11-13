Μαρίνα Ζέας: Το επικρατέστερο σενάριο για τη φωτιά που έκανε στάχτη τέσσερα σκάφη – Από τι προκλήθηκε (Εικόνες)

Σε συναγερμό τέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11 η Λιμενική Αρχή Πειραιά, όταν πυρκαγιά ξέσπασε -υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία- σε ξύλινο τουριστικό σκάφος, που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.

Η φωτιά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε παρακείμενα σκάφη, παρά την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το αρχικό σκάφος και προκάλεσε την σταδιακή βύθιση τεσσάρων συνολικά σκαφών, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της δομικής αστάθειας που προκλήθηκε από τις φλόγες.

Στη θαλάσσια περιοχή παραμένει αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς και ένα περιπολικό πλωτό μέσο, ενώ έχουν αναπτυχθεί φράγματα αντιρρύπανσης για την αποφυγή πιθανής διαρροής καυσίμων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για τυχόν περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, οι Λιμενικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών απορρύπανσης και ανέλκυσης των βυθισμένων σκαφών.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το επικρατέστερο να είναι να προκλήθηκε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα στο εσωτερικό του ξύλινο τουριστικό σκάφος.

Το σενάριο ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν υπήρχε πλήρωμα στο σκάφος και από το ότι ήταν συνδεδεμένο με πύλη ρεύματος.

“Υποδειγματική η αντίδραση του προσωπικού της μαρίνας”

Μιλώντας στο DEBATER, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt. Γιώργος Βάλλης ανέφερε:

“Με έκπληξη μάθαμε σήμερα ότι στη Μαρίνα Ζέας εκδηλώθηκε φωτιά στο ξύλινο επαγγελματικό ημερόπλοιο “Mirasol”, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά σκάφη “Αλκυόνη”, “Αταλάντη” και “Σαξάρη”. Τα σκάφη βρίσκονταν στην είσοδο της μαρίνας, στην αριστερή προβλήτα όπως μπαίνεις — τα πρώτα σκάφη της σειράς”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “η αντίδραση του προσωπικού της μαρίνας ήταν υποδειγματική. Από τα πρώτα λεπτά, κινητοποιήθηκαν άμεσα, ξεκινώντας την απομάκρυνση των διπλανών σκαφών και ρίχνοντας νερό με μάνικες, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι να φτάσει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι κινήσεις ήταν γρήγορες, ψύχραιμες και αποτελεσματικές, και αυτό έκανε τη διαφορά.

Χάρη στη στιγμιαία παρέμβαση της διοίκησης και του προσωπικού της Ζέας, αποφύγαμε τα χειρότερα. Η ζημιά θα μπορούσε να είναι τεράστια αν δεν υπήρχε αυτή η άμεση ανταπόκριση”.

Όπως είπε, “εξετάζονται αυτή τη στιγμή οι αιτίες που προκάλεσαν την πυρκαγιά, όμως το βέβαιο είναι πως η σωστή εκπαίδευση, η ετοιμότητα και το ομαδικό πνεύμα σώζουν ζωές και περιουσίες. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι αντέδρασαν άμεσα και με αυτοθυσία. Η Μαρίνα Ζέας έδειξε σήμερα τι σημαίνει επαγγελματισμός στη θάλασσα και πώς η σωστή προετοιμασία αποτρέπει την τραγωδία”.