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ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους

Μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για τρομοκρατία

Marfin: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τις πόρτες του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα, Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση εμπρησμού της τράπεζας Marfin, μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για τρομοκρατία.

Πρόκειται για την 46χρονη κατηγορουμένη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, και έναν από τους δύο 42χρονους συγκατηγορουμένους της. Ο δεύτερος 42χρονος έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

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Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της Marfin την ημέρα της επίθεσης.

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