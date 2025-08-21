Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη: Εξώδικα σε δύο sites για fake news – Τα επίμαχα δημοσιεύματα

Στην αποστολή εξωδίκων σε δύο sites απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά που αφορούν την ίδια.

Τα εξώδικα απεστάλησαν στις ιστοσελίδες «Karditsa sta akra» και «VoiceNews», για δημοσιέυματά τους που ανέφεραν ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού προχώρησε σε αγορά ακινήτου στην περιοχή του Ελληνικού αξίας 2-3 εκατ. ευρώ.

Η κυρία Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη στα εξώδικα διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για fake news που πλήττουν το όνομά της.

Σύμφωνα με τα εξώδικα, το «Karditsa sta akra» αναδημοσίευσε κείμενο του «VoiceNews» στο οποίο όπως σημειώνει η κυρία Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, «μετά την παράθεση του ως άνω ψευδούς ισχυρισμού ακολούθησε μία προσωπική επίθεση εναντίον μου, μέρος της οποίας αναπαρήχθη αυτούσιο και από το Δημοσίευμά σας. Μου αποδόθηκε, δηλαδή η μομφή ότι ζω “σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων» και ότι η στάση μου είναι «είναι ένα χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα”».

Στο εξώδικο προς το «Karditsa sta akra», σημειώνεται ότι «προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, τονίζεται ότι ουδέποτε προέβην σε αγορά διαμερίσματος στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, όπως άλλωστε τούτο προκύπτει και από τα επίσημα αρχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου». Παράλληλα τονίζεται πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαπιστωθεί με «μία απλή και ολιγόλεπτη αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου».

Επίσης, αναφέρεται «ακόμη, και με δεδομένο ότι το δημοσίευμά σας φέρει πομπώδη τίτλο, κατά τον οποίο η υποτιθέμενη αγορά πραγματοποιήθηκε «με χρήματα του ελληνικού λαού», τονίζω εκ νέου ότι καμία αγορά δεν έλαβε χώρα, πολλώ δε μάλλον με αξιοποίηση πόρων των Ελλήνων Πολιτών!».

Όπως σημειώνει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία καλεί τις ιστοσελίδες να ανακαλέσουν και να επανορθώσουν, αυτό είχε ως «αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστεί εκθετικά το συκοφαντικό περιεχόμενό του σε άγνωστο πλήθος αναγνωστών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην επίταση της προσβολής της τιμής και της υπόληψής μου».

Δείτε το εξώδικο προς το «VoiceNews»:

Δείτε το εξώδικο προς το «Karditsa sta akra»: