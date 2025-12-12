Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο

Λοκρίδα: Θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ – Οδηγός καταπλακώθηκε από το όχημα
Ένα δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στη Λοκρίδα, όταν έχασε τη ζωή του ένας οδηγός τρακτέρ στην περιοχή “ΚΑΛΥΨΩ” της Αρκίτσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport.gr, ο άτυχος άνδρας φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του και τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από ρήξη κάποιου εξαρτήματος του γεωργικού ελκυστήρα.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο και πλήρωμα του ΑΤ Λοκρών και κατέγραψε το τραγικό συμβάν.

