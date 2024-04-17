Λέκκας: Πρέπει να γίνει άμεσα μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Καμπανάκι ότι “πρέπει” άμεσα να γίνει ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη έκρουσε ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ.

“Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει επισημάνει ότι πρέπει να γίνει άμεσα ένας σεισμός στην Κωνσταντινούπολη” τόνισε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας προσθέτοντας πως μέσα στην επόμενη πενταετία πρέπει να εκτονωθούν οι εντάσεις.

“Λέω “πρέπει” γιατί είναι το τελευταίο κομμάτι του ρήγματος. Το ρήγμα της Ανατολίας αποτελείται από 13 κομμάτια, 13 τμήματα. Τα 12 τμήματα έχουν σπάσει. Το τελευταίο τμήμα που έχει σπάσει, έχει δώσει δηλαδή μεγάλο σεισμό, ήταν το 1999 στη Νικομήδεια. Το τελευταίο ρήγμα τώρα που δεν έχει σπάσει, από το 1911 μέχρι τώρα, είναι το ρήγμα που είναι νότια της Κωνσταντινούπολης, στον υποθαλάσσιο χώρο. Είχαν υπολογίσει οι διεθνείς επιστημονικές ομάδες ότι έπρεπε να είχε σπάσει μέχρι το 2020. Όσο καθυστερεί συσσωρεύονται εντάσεις και μπορεί να γίνει μεγαλύτερος σεισμός” τόνισε στην ΕΡΤ.

“Επίσης το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα γιατί είχαμε δύο σεισμούς στην Προύσα και στο Κοβατσκίλι, προάστιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι στις άκρες και στις άκρες του ρήγματος και υποψιαστήκαμε ότι εδώ κάτι γίνεται, σπάνε οι άκρες του ρήγματος, πιθανώς να σπάσει και όλο το ρήγμα” ανέφερε.

“Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει στην επόμενη πενταετία να υπάρχει ένας μεγάλος σεισμός, γιατί όσο περνάει το χρονικό διάστημα ο σεισμός από τα 7,8 μεγαλώνει και πάει στο 8, πάει στο 8,2. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί θα υπάρχουν τεράστιες απώλειες” είπε στο τέλος.

Δείτε εδώ όσα είπε:

