Τρόμος επικράτησε σε κτίριο με γραφεία στη Νεβάδα στο Λας Βέγκας τη Δευτέρα 8/4 όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Channel3now όλα συνέβησαν σε δικηγορικό γραφείο όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ και σκότωσε δυο ανθρώπους, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

#BREAKING We are investigating a shooting inside a business near Pavilion Center Drive and Charleston. This is a dynamic event and multiple LVMPD emergency vehicles are responding. Please avoid the area. We will have more info soon. pic.twitter.com/jAx1qZEvi0