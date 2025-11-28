Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων – “Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την κοπέλα”

Ελεύθερη αφέθηκε, μετά την απολογία της, η αστυνομικός-επόπτρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, η οποία είχε υπηρεσία το βράδυ που δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της.

Στην αστυνομικό, η οποία κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομικός υποστήριξε ότι όταν άκουσε την Κυριακή δεν αντιλήφθηκε πως υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της.

Όπως φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων: «Δεν ήμουν παρούσα στο γραφείο, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει “θα πάρω περιπολικό”. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματά μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι η εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου».

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, με τον ίδιο περιοριστικό όρο της εμφάνισης, ακόμη τρεις αστυνομικοί που το μοιραίο βράδυ βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα και είναι επίσης κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, τον φρουρό που βρισκόταν στο κουβούκλιο έξω από το τμήμα και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, ο οποίος το βράδυ της δολοφονίας είπε στην Κυριακή Γρίβα, όταν κάλεσε ζητώντας βοήθεια, πως το περιπολικό «δεν είναι ταξί».