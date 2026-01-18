Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισιά και Μαρούσι λόγω έργων – Πώς θα κινηθούν οι οδηγοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα (18.01), στη Λεωφόρο Κηφισίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τις 07:00 έως τις 17:00 θα πραγματοποιούνται εναλλάξ και στα δύο ρεύματα προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές των Δήμων Κηφισιάς και Αμαρουσίου και συγκεκριμένα τα εξής τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας:

Μεταξύ των οδών Ανδριανού και Αριστοτέλους / Ν. Πλαστήρα,

Μεταξύ των οδών Βασιλίσσης Σοφίας / Σουρή και Μυκάλης,

Μεταξύ των οδών Δημητρίου Γούναρη και Πάρνωνος,

Μεταξύ των οδών Σωρού και Φραγκοκκλησίας.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Την ίδια ώρα, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ και στην Αττική Οδό, στο ύψος της Παλλήνης, λόγω τεχνικών εργασιών που θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ειδικότερα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα θα εφαρμόζονται τροποποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση προβλέπεται αποκλεισμός της αριστερής και τμήματος της μεσαίας λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω τμήματος της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης. Στη δεύτερη φάση θα αποκλειστεί η δεξιά και τμήμα της μεσαίας λωρίδας, ενώ η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται από τμήμα της μεσαίας και της αριστερής λωρίδας.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.