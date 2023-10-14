Κτηνωδία στο Πέραμα – Συνελήφθη άνδρας που βαρούσε σκυλάκι σε μπαλκόνι

Μια ακόμη κτηνωδία σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Πέραμα καθώς συνελήφθη ένας άνδρας που χτυπούσε σκυλάκι σε μπαλκόνι.

Συγκεκριμένα το περιστατικό κατέγραψε η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια σε θέματα ζώων Σταματίνα Σταματάκου που μοιράστηκε το σκληρό βίντεο στα social media.

Μάλιστα στη συνέχεια ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

