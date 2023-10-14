Κτηνωδία στο Πέραμα – Συνελήφθη άνδρας που βαρούσε σκυλάκι σε μπαλκόνι
Προσοχή σκληρές εικόνες
Μια ακόμη κτηνωδία σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Πέραμα καθώς συνελήφθη ένας άνδρας που χτυπούσε σκυλάκι σε μπαλκόνι.
Συγκεκριμένα το περιστατικό κατέγραψε η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια σε θέματα ζώων Σταματίνα Σταματάκου που μοιράστηκε το σκληρό βίντεο στα social media.
Μάλιστα στη συνέχεια ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.
