Κολωνός: Τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης 14/10 στον Κολωνό, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος.

Το περιστατικό έγινε γνωστό λίγο πριν από τις 4:00, όταν εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκι στην είσοδο του πολυκαταστήματος επί της οδού Κρέοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά, ενώ προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές, όπως μαύρισμα και ράγισμα τζαμιών.

Οι έρευνες για το συμβάν είναι σε πλήρη εξέλιξη.