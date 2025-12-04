Σύλληψη 49χρονου για διακίνηση ηρωίνης, πώς δρούσε – Χειροπέδες και σε λιμενικό

Στη σύλληψη ενός 49χρονου που διακινούσε ηρωίνη σε περιοχή της Αττικής αλλά και ενός Λιμενικού, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 49χρονος Έλληνας και ένας Λιμενικός, για –κατά περίπτωση– παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, μετά από συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και χρήση ειδικών ανακριτικών ενεργειών, προέκυψε ότι ο 49χρονος προέβαινε στη συστηματική διακίνηση ηρωίνης σε περιοχή της Αττικής.

Ως χώρο αποθήκευσης και διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών ο 49χρονος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα, ενώ οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν καθ’ όλο το 24ωρο, με τις ποσότητες να παραδίδονται χέρι με χέρι εξωτερικά της πολυκατοικίας ή να τοποθετούνται στη ρόδα ή στη σέλα δίκυκλου, ιδιοκτησίας του.

Παράλληλα, προέκυψε ότι από τον 49χρονο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών και ο Λιμενικός, ο οποίος επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το διαμέρισμα, όπου και παρέμενε για μικρό χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, για να μην γίνονται αντιληπτοί, στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσότητα της αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών με τους τακτικούς πελάτες ήταν προσυμφωνημένη, ενώ χρησιμοποιούσαν λέξεις σε αργκό, όπως μπλούζα, εννοώντας ποσότητα ηρωίνης.