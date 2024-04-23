Κηφισιά: Συνελήφθη 17χρονος ο οποίος εμπορευόταν παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες μέσω social media
Τι βρέθηκε στην κατοχή του
Συνελήφθη 17χρονος στην Κηφισιά από την αστυνομία ο οποίος εμπορευόταν παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες μέσω social media.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμου που εμπορεύεται παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.
Μετά από έλεγχο στην κατοχή και στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -404- κροτίδες, -160- βεγγαλικά και κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
