Κηφισιά: Συνελήφθη 17χρονος ο οποίος εμπορευόταν παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες μέσω social media

Συνελήφθη 17χρονος στην Κηφισιά από την αστυνομία ο οποίος εμπορευόταν παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες μέσω social media.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμου που εμπορεύεται παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από έλεγχο στην κατοχή και στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -404- κροτίδες, -160- βεγγαλικά και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κρήτη: Καμία αναφορά για υλικές ζημιές στον Ναύσταθμο – Τι αναφέρουν από το ΠΝ

Το νέο τραγούδι των Pearl Jam είναι για τον Ντόναλντ Τραμπ