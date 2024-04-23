Υπουργείο Υποδομών: Το σχέδιο αποκατάστασης ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias»

Το σχέδιο αποκατάστασης ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias», σε Σχολικές, Σιδηροδρομικές και Οδικές Υποδομές στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, παρουσίασαν σήμερα στο Μουζάκι Καρδίτσας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Κωνσταντίνος Μαγουλάς, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, καθώς και η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό.

Η παρουσίαση αφορά στα έργα που θα εκτελέσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι εποπτευόμενοι φορείς του, όπως οι «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», κατόπιν συντονισμού με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα όχι μόνο για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά κυρίως την υψηλότερη ανθεκτικότητα των μεταφορών και των υποδομών.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η αποκατάσταση, με υψηλότερη ανθεκτικότητα των υποδομών, που έχει αναλάβει το Υπουργείο, προσεγγίζει ή και υπερβαίνει τα 1,4 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα 900 εκατ. ευρώ αφορούν οδικά έργα, τα 463 εκατ. ευρώ σιδηροδρομικά έργα και συγκεκριμένα, το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο και τα τμήματα Λάρισα – Βόλος και Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, καθώς και 33 σχολεία, το κόστος αποκατάστασης των οποίων ανέλαβε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).

Με βάση την καταγραφή των ζημιών, οι πόροι θα διατεθούν ως εξής:

·33% του ποσού στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,

·25% στην Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων,

·21% στην Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας,

·9,5% στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας,

·9,5% στην Περιφερειακή ενότητα Ευβοίας και

·2% στην Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας.

Με βάση την ειδική διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή και επιτρέπει την υλοποίηση έργων μεγάλης σημασίας σε συντομότερο χρόνο, εκτιμάται ότι η συμβασιοποίηση των έργων θα έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ενώ στο σκέλος που αφορά την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων, έχει ήδη συντελεστεί σημαντική πρόοδος.

Δείτε παρακάτω το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών για την αποκατάσταση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias»

