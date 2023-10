Για απανωτούς σεισμούς που σημειώθηκαν γύρω στις 10 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Κρήτης, μίλησε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο Creta24.

O Γεράσιμος Παπαδόπουλος φάνηκε καθησυχαστικός. «Πολύ περισσότερο επειδή είναι και σε υποθαλάσσιο περιβάλλον δεν μας δημιουργούν κανέναν απολύτως προβληματισμό», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την προειδοποίηση του Ολλανδού επιστήμονα Φρανκ Χούγκερμπετς, ο οποίος «προμηνύει» μεγάλο σεισμό νοτιοδυτικά της Κρήτης, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπα: «Είναι ερασιτέχνης και αυτά που λέει δεν ευσταθούν, δεν ακολουθούν την επιστήμη».

Το tweet του Ολλανδού ερευνητή:

Moderate activity occurred in the Eastern Mediterranean on both sides of the Hellenic Arc, which has great earthquake potential. In the year 365 an estimated M 8.6 tremor occurred southwest of #Crete. Though strong tremors occur more often to the North (#Greece, #Turkey). #Cyprus pic.twitter.com/RL6Uf2gpPC