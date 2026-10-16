Κάθειρξη 12 ετών σε μεθυσμένο οδηγό για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 78χρονο ψάλτη το 2023 στα Γιαννιτσά

Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε 57χρονος που, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 78χρονο ψάλτη, ανήμερα των Χριστουγέννων του 2023, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, έξω από τα Γιαννιτσά.

Το ηλικιωμένο θύμα κατευθυνόταν εκείνη την ώρα στην εκκλησία των Γαλατάδων για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία, όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 57χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά κι ο κατηγορούμενος οδηγός, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός τρίτου οχήματος – ταξί.

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Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε σημαντική συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του κατηγορούμενου, που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, μετρήθηκε διαδοχικά σε 1,62 και 1,48 g/L.

Ο ίδιος στην απολογία του υποστήριξε πως είχε καταναλώσει «2 με 3 ποτά ουίσκι» σε κέντρο διασκέδασης, αλλά όταν «έπιασε» τιμόνι αισθανόταν «σωματικά και πνευματικά καλά». Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 78χρονου, ενώ απέδωσε την εκτροπή της πορείας του σε προσπάθεια αποφυγής ζώου- «πιθανότατα σκύλου» στον δρόμο, αλλά και στην αντανάκλαση των προβολέων του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο θανών. «Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας οδηγός και ποτέ δεν μου έτυχε κάτι», ανέφερε.

Ο τραυματίας οδηγός ταξί διέψευσε, ωστόσο, στην κατάθεσή του τον ισχυρισμό περί αναμμένων προβολέων, κάνοντας επίκληση σε βίντεο -το οποίο βρίσκεται στη δικογραφία – από το δικό του όχημα που εκείνη την ώρα κινούνταν πίσω από τον θανόντα.

Στην κατάθεσή της, η χήρα του θύματος ανέφερε – μεταξύ άλλων – τα εξής: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ο σύζυγός μου θα είχε τόσο φρικτό θάνατο. Κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία. Εκείνη την ημέρα επειδή ήταν η χριστουγεννιάτικη λειτουργία ξεκίνησε στις 5 το πρωί. Καταστράφηκε η ζωή μας όλη».

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, έκρινε τον 57χρονο ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού (του επιβλήθηκε επιπλέον φυλάκιση 1 μήνα για σωματική βλάβη από αμέλεια όσον αφορά τον οδηγό του ταξί). Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές (κρατείτο προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή τον περυσινό Νοέμβριο), καθώς αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.