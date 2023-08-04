Καταγγελία από ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένεια στη Ρόδο – Ιδιοκτήτης αρνήθηκε στέγη την ώρα που μαίνονταν η φωτιά

Σε καταγγελία προχώρησε ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένεια από τη Βρετανία για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου την ώρα που μαίνονταν η φωτιά στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, ο Sean Palmer και ο Matt Smith μίλησαν στο «Pink News» για όσα βίωσαν όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος αρχικά τους είχε προσφέρει καταφύγιο, στη συνέχεια τούς είπε ότι δεν αποτελούσαν οικογένεια, την ώρα που έξω μαίνονταν η καταστροφική φωτιά στη Ρόδο.

“Το νερό και το ρεύμα χάνονταν και επανέρχονταν στο ξενοδοχείο. Μέχρι την Παρασκευή, μπορούσες να καταλάβεις ότι οι πυρκαγιές είχαν χειροτερέψει πολύ, επειδή μπορούσες να μυρίσεις τον καπνό”.

Αφού τους πρόσφεραν ένα μέρος για να μείνουν μέχρι την πτήση τους πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, έφτασε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και τους είπε ότι περίμενε μια οικογένεια, κάτι στο οποίο ο Palmer απάντησε: “Είμαστε οικογένεια”. Ο ιδιοκτήτης απάντησε: “Όχι ένας άνδρας και μια γυναίκα” και τους άφησε πίσω, σύμφωνα με το Pink News.

“Μείναμε εντελώς άναυδοι. Υποθέτω ότι εξαρτάται από αυτούς ποιον θα έχουν στο σπίτι. Αν ήμασταν ένας άνδρας και μια γυναίκα, θα μας είχαν δώσει ένα σπίτι”, δήλωσε ο Palmer. Οι Έλληνες αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τους ντόπιους ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών ήταν υπό έλεγχο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουλίου, αλλά οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι ο κίνδυνος περαιτέρω εστιών παραμένει.

Το ζευγάρι είπε ότι κατάλαβε ότι η κατάσταση ξεφεύγει, αφού το ρεύμα στο ξενοδοχείο τους άρχισε να αυξομειώνεται νωρίς το απόγευμα. Η οικογένεια έλαβε ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση σε λιγότερο από μια ώρα αφότου πήγε για ύπνο, η οποία προέτρεπε όσους βρίσκονταν εκεί να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή. “Ένιωσα αδιαθεσία και σκέφτηκα: Συμβαίνει στ’ αλήθεια αυτό; Πόσο κοντά είναι η φωτιά; Πήγαμε στη ρεσεψιόν και υπήρχαν παντού συναγερμοί που χτυπούσαν. Η κατάσταση ήταν εξωπραγματική”.

Η οικογένεια στάθηκε μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους περιμένοντας ένα λεωφορείο να τους μεταφέρει σε ένα κοντινό σχολείο, όπου κοιμήθηκαν τη νύχτα. Μετά το περιστατικό με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, το ζευγάρι αντ’ αυτού έλαβε στέγη σε ένα κοντινό καταφύγιο για άστεγους, όπου έμεινε μέχρι να ταξιδέψει στην πατρίδα του.

“Μόλις φτάσαμε εκεί, προσπαθήσαμε να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να φερθούμε φυσιολογικά για τον γιο του συντρόφου μου. Ήμασταν ξύπνιοι από τις έξι το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 11 τη Δευτέρα”, δήλωσε ο Palmer.

