Τρόμος στην Πάτρα – Παρασύρθηκαν από τα ρεύματα στο Ρίο δυο ανήλικα κορίτσια

Συναγερμός στην Πάτρα και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή του Ρίο όταν δυο ανήλικα κορίτσια παρασύρθηκαν από ρεύματα.

Συγκεκριμένα όπώς αναφέρει το pelop.gr λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής δύο κορίτσια, με καταγωγή από τη Ρουμανία, που έκαναν μπάνιο στην παραλία του Ακταίου στο Ρίο παρασύρθηκαν από τα ρεύματα με το στρώμα τους.

Αμεσα κινητοποιήθηκε το λιμενικό καθώς και δύο φέρρυ μποτ του πορθμείου και ιδιώτες πολίτες.

Τελικά τα δύο κορίτσια περισυνέλλεξε ο ιδιοκτήτης του Ταμ-Τουμ Τάκης Ματθαιόπουλος με το σκάφος του.

