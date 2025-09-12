Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, βροχές από Δευτέρα – Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και το Σαββατοκύριακο, όμως από Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει, τουλάχιστον για λίγο.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό αναφέρεται στις βροχές που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τη Δευτέρα με τον ίδιο να σχολιάζει: «Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα… Καμία κακοκαιρία!».

«Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά). Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ» σημειώνει.

Ο κ. Τσατραφύλλιας συνεχίζει λέγοντας πως: «Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

«Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια» σημειώνει.

Τέλος, τονίζει πως «η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται».

Καιρός σήμερα: Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.