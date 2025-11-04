Καιρός: Βροχές μεγάλης έντασης στην Αττική τις επόμενες ώρες – “Φυσιολογικά για την εποχή καρεκλοπόδαρα” λέει ο Τσατραφύλλιας

Βροχές μεγάλης έντασης θα χτυπήσουν τις επόμενες ώρες την χώρα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα και στην Αττική στην οποία θα αλλάξει άρδην το σκηνικό του καιρού.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη δική του ανάρτηση τόνισε πως τις επόμενες ώρες αναμένονται φυσιολογικά -για την εποχή- «καρεκλοπόδαρα» σε Χαλκιδική, Σποράδες, βόρειο Αιγαίο , Μαγνησία, Εύβοια Αργολίδα και Αττική.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Φυσιολογικά για την εποχή “καρεκλοπόδαρα” τις επόμενες ώρες σε Χαλκιδική, Σποράδες, βόρειο Αιγαίο , Μαγνησία, Εύβοια Αργολίδα και Αττική! Τα φαινόμενα στις παραπάνω περιοχές κατά διαστήματα θα συνεχιστούν και τη νύχτα».

Ο Θοδωρής Κολύδας προειδοποίησε για μεγάλα ύψη βροχής στις Σποράδες στην δική του ανάρτηση με αφορμή την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού.