Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για έντονα φαινόμενα – Κίνδυνος πλημμυρών στη δυτική Ελλάδα

Το φθινόπωρο φαίνεται να κάνει δυναμικά την εμφάνισή του, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για επικίνδυνες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σε νέα του ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξέδωσε «κόκκινη» προειδοποίηση για πλημμυρικά επεισόδια, ενώ τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός των επόμενων ημερών θα χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Παρασκευή 26/9, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κατά 6-8 βαθμούς. Όπως διευκρινίζει, την ερχόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.

η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κατά 6-8 βαθμούς. Όπως διευκρινίζει, την ερχόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες δυσκολίας στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες δυσκολίας στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Από το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ο Τσατραφύλλιας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πλημμυρών και κατολισθήσεων σε περιοχές με ευάλωτο ανάγλυφο, όπως η δυτική και κεντρική Πελοπόννησος, το κεντρικό και νότιο Ιόνιο και η Αιτωλοακαρνανία.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αλλά και στην Κρήτη. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, αυτές οι βροχές θα έχουν περισσότερο ευεργετικό και ήπιο χαρακτήρα, χωρίς κινδύνους.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου