Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για έντονα φαινόμενα – Κίνδυνος πλημμυρών στη δυτική Ελλάδα
Απότομη πτώση θερμοκρασίας, άνεμοι έως 8 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
Το φθινόπωρο φαίνεται να κάνει δυναμικά την εμφάνισή του, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για επικίνδυνες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σε νέα του ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξέδωσε «κόκκινη» προειδοποίηση για πλημμυρικά επεισόδια, ενώ τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός των επόμενων ημερών θα χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία:
- Από την Παρασκευή 26/9, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κατά 6-8 βαθμούς. Όπως διευκρινίζει, την ερχόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.
- Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες δυσκολίας στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
- Από το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.
Ο Τσατραφύλλιας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πλημμυρών και κατολισθήσεων σε περιοχές με ευάλωτο ανάγλυφο, όπως η δυτική και κεντρική Πελοπόννησος, το κεντρικό και νότιο Ιόνιο και η Αιτωλοακαρνανία.
Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αλλά και στην Κρήτη. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, αυτές οι βροχές θα έχουν περισσότερο ευεργετικό και ήπιο χαρακτήρα, χωρίς κινδύνους.
Η ανάρτηση του μετεωρολόγου
