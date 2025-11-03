Καιρός: Κακοκαιρία με βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια, πότε θα βρέξει στην Αττική

Μετά την ανάρτηση του έκτακτου δελτίου καιρού της ΕΜΥ, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας συνέστησε ψυχραιμία και τόνισε ότι κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα είναι η βροχή.

Στην δική του πρόγνωση καιρού αναφέρει πως το τριήμερο Τρίτη – Πέμπτη, αναμένονται αρκετές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά, τα νότια, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική. Αναφορικά με την Αττική, οι κάτοικοι της Αθήνας θα δουν βροχές από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις επόμενες ημέρες οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα πέφτει σταδιακά έως το Σάββατο, μέχρι και 5 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε; Καλημέρα και καλό μήνα! Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός και μάλιστα αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία! Δεν είναι τυχαίο που στην παραδοσιακή ονοματολογία των μηνών ο Νοέμβριος λέγεται συχνά “Βροχάρης”.

Έτσι λοιπόν το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική. Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα. Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα! Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακά πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς. Καλή εβδομάδα με υγεία».

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αύριο Τρίτη 4/11 το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης 5/11 σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Τρίτη 04-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.