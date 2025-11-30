Καιρός: Κακοκαιρία με πολλές βροχές από τα μέσα της βδομάδας – Η εικόνα για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον Κολυδά

Μετά από ένα ήπιο διήμερο (Κυριακή – Δευτέρα), ο καιρός επιστρέφει στην άστατη εικόνα του από την Τρίτη ή την Τετάρτη σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.

Όπως σημειώνει σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κακοκαιρία με πολλές βροχές θα πλήξει τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας καθώς το βαρομετρικό χαμηλό καταφτάνει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου θα είναι βροχερός.

«Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο (σ.σ. 01.12.2025) θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».

Ο καιρός της ερχόμενης βδομάδας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-12-2025

Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.