Καιρός: Έρχονται τα φθινοπωρινά πρωτοβρόχια από το επόμενο Σαββατοκύριακο – Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Ο Σεπτέμβρης αποτελεί εδώ και χρονιά προέκταση του καλοκαιριού όμως από την επόμενη βδομάδα, με τον μήνα να φτάνει στο τέλος του, αλλάζει και το σκηνικό του καιρού.

Όπως υποστήριξε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο αντικυκλώνας που έχει προκαλέσει παρεταμένη ανομβρία υποχωρεί και “επιτέλους έρχονται τα φθινοπωρινά πρωτοβρόχια”.

“Το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα”, αναφέρει.

“Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν( περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές”, τονίζει

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων, περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους.